Rahvaliiga finaalturniirile jõudsid kaks Järvamaa võistkonda

Sel reedel täitub Türi Konesko spordihoone rahvavõrkpalliga, sest lõpplahenduse saavad pool aastat kestnud rahvaliiga erinevate tugevusrühmade mängud. Hea meel on teada anda, et järvalased saavad tulla kaasaelama kahele Järvamaa võistkonnale, kes võitlesid end nelja tugevama sekka liiga teises tugevusgrupis ning jahivad nüüd medaleid. Need võiskonnad on Paide võrkpalliklubi/Veltsi Reisid naiskond ja Järva valla spordikeskuse meeskond.