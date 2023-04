Matkatee pikkus on viis-kuus kilomeetrit, see algab Vallitorni tagant, möödub Paide tehisjärvest ning läbi metsa ja raba jõuab lõpuks üle Esna jõe Valgma külla. Teele jäävad ka laukajärved.

Tänaseks on matkateest suur osa valmis - kümnete vabatahtlike abiga sai 2020. aastal laudtee maha pandud enamusele trassist. Laudtee on puudu veel saja meetri ulatuses, kus maapind on väga märg ja pehme ning raskesti läbitav.