Olgu lumi või roheline muru, jalgpallurid mängivad Eestis ikka välitingimustes. Nii tuleb ka eelmise aasta Järvamaa säravaimaks sporditäheks valitud Birgit Rammol olla Tallinna Kalevi puurilukk iga ilmaga. Noort naist see ei heiduta. Oma rolli peab ta vastutusrikkaks, teades, et sageli on just väravavaht see, kes mängu saatust suunab.

Türil elav Birgit Rammo (18) on oma elu suuresti jalgpallile pühendanud. Ta sõidab vähemalt kolm korda nädalas pealinna treeningutele, nädalavahetustel mängudele ning on plikapõlvest saati treeninud koos eri vanuses noortekoondistega. «See on hind, mida tuleb maksta, kui tahad saada professionaalseks sportlaseks,» ütles ta.