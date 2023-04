Pipi-Liis Siemann võimalikust ministriametist: olen meeskonnamängija

Postimehe andmeil kaalus peaminister Kaja Kallas juba eelmisel aastal Siemanni kutsumist ministriametisse. «Siemann on endine Türi vallavanem ja pikaaegne Isamaa liige, kes astus Reformierakonda alles eelmisel aastal. Just see – et alles sai Reformierakonna liikmeks – ja teiseks, et Siemannil polnud riigikogu kogemust, oli ka põhjus, miks juhtivad reformierakondlased Kallase mõtet eriti ei fännanud. Nüüd võiks Siemannil olla uus šanss,» kirjutab Postimees.