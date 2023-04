Paide vanalinna pärast on südant valutanud paljud, nii kohalikud kui ka kaugemalt tulijad. Õnneks ei ole see tunne jätnud käsi kurvalt rippuma, hoopis vastupidi. Raamatu avatekstis kirjutab linnaga mitmeti seotud urbanist Elo Kiivet, missugused on hea ajaloolise elukeskkonna elavdamise põhimõtted ja kuidas on need saanud Paides kohaliku vormi.