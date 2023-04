Reservväelased kutsutakse ussisõnu õppima

„Õppus Ussisõnad on Eesti ajaloo suurim reservväelaste õppekogunemine, kuhu ootame osalema ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem lisades, et kuigi maakaitseüksused on seotud kindla territooriumiga ja nende ülesanded on vähem väljakutsuvad kui manööverüksustel, kujuneb õppekogunemine siiski intensiivseks.