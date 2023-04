Aita leida! Türi vallas läks poni uitama

Annika Vaheoja sõnul on ümbrus poni jaoks võõras, sest neile jõudis Kalis alles üleeile õhtul. Viimati oli looma nähtud Tänassilma kandis, kust ta oli liikunud Laupa suunas. Et Kalis on väikest kasvu, võivad talle võõral maastikul ja metsas ohuks olla nii sügavad kraavid kui ka suuremat kasvu röövloomad.