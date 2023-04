Kodulaenu võtmisele eelnegu kokkulepe elukaaslaste vahel

„Partneriga koos kodulaenu taotlemine on väga levinud – nii on teinud koguni 41 protseni kodulaenuvõtjaid,“ sõnas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma. „Koos laenu võtmine annab sageli võimaluse vaadata suurema või hinnalisema kinnisvara poole. Kui korteriostjatest on koos laenu võtnud kolmandik, siis majaostjatest juba kaks kolmandikku.“