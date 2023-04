2. veebruaril said päästjad teate, et Antsla vallas põleb maja. Tulekahju hävitas hoone katuse ning kõvasti said kahjustada alumised ruumid. Loole lisab musti noote tõsiasi, et põleng sai tegelikult alguse juba paar päeva varem, kui korstnas süttis tahm.