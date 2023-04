Kuigi kaupluste köögiviljalettidel on importkauba kõrval oma koht ka Tartu külje all Grüne Fee aiandites kasvatatud kasvuhoonekurgil, siis Järvamaa tarbijad ootavad pikisilmi seda päeva, mil Eistvere aiandist aasta esimene saak poelettidele jõuab. Kui varem on Eistvere kurgisaak valminud märtsikuu lõpuks, siis tänavu tuleb seda veidi kauem oodata.