Kolme punamonumendi aeg sai üleöö ümber

Järva valla avalike suhete peaspetsialist Arnika Tegelmann ütles, et tööd tehti ära millalgi nädala esimeses pooles. „Vald sai küll mõnda aega tagasi eelneva teavituse, et need monumendid eemaldatakse. Aga kindlat kuupäeva, millal see juhtub, selles meile ei öeldud. Monumendid viidi ära ja nende asemele paigaldati neutraalsed tähised,” märkis ta. Sarnaselt on tehtud mujal Eestis, kust punamonumendid nüüdseks eemaldatud on.