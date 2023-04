Mida tähendab munade kood ja mitu laiki sai maailmarekordi püstitanud muna ehk Korvitäis fakte munadepühadeks

Kevadpühad – talvest ärkamise ja tärkamise üle rõõmustamise, värviliste munade ja kuldkollaste tibude aeg. Kuigi kristlikus kultuuris on lihavõtted tähistanud eelkõige Kristuse ülestõusmist, on need eestlastele alati olnud ka kevade vastuvõtmise ja tervitamise pühad. Muna kannab endas tärkamise ja elu sümbolit.