Uhkete õhufotode ostjad aitasid kasside varjupaika enam kui 1000 euroga

„Pärast pikki tunde siinseid vaateid linnulennult nautides võin öelda, et ma orienteerun lennates juba paremini kui mööda kodulinna tänavaid liikudes," märkis Kaspar Pokk näituse avapäeval. "Näitus Türi vaadetest, loodusest ja sümbolitest on suuresti sündinud siin ja praegu. Vaid üksikud fotod on oodanud oma õiget pildistamise aega ja värve."