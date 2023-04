Ikka hea tööpakkumine. Reaarsti tööd olen teinud 17 aastat eri profiiliga töökohtades polikliinikust rehabilitatsioonini ja koroonaosakonnast EMOni. Samas huvitab mind just organisatsioonitöö: protsesside juhtimine, arendamine, poliitika. Praegu tuli õige pakkumine õigel ajal. Eesti on selle võrra väike, et kui saared välja arvata, siis ülejäänud kohtadesse saab väga lihtsalt minna.