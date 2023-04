Kodumaise kaupluseketi järgmine lüli ulatub Türile

Veebruari alguses avati Türi turul pikka aega tühjalt seisnud müügikiosk, kust on saada Jõeääre talu toodangut. Juba siis ütles Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht Pille Marrandi, et plaan on leida rentnik ka turuplatsi ääres asuvasse peahoonesse. Nüüd on ta uue kauplejaga käed löönud.