Alanud on ERMi sünnipäevanädal

ERMi sünnipäeval, 14. aprillil avatakse uus näitus „Sõnumid kolmnurgas. Näitus Eesti 20. sajandi suveniirrätikutest“. Väljas on üle poole tuhande nõukogudeaegse suveniirrätiku, mis loodud mh laulupidudeks, linnade ja asutuste tähtpäevadeks ning ka 1980. aasta olümpiamängude Tallinna purjeregati jaoks. Tutvuda saab ka rätikute annetajate lugude ja tekstiilidisainerite kommentaaridega.

Samal päeval antakse ERMis üle Oskar Kallase stipendium tunnustusena pikaajalise silmapaistva professionaalse ning loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal. Samuti antakse üle Ferdinand Linnuse kolleegistipendium ERMi töötajale ning kuulutatakse välja ERMi giidipreemia saaja.

Sünnipäevaõhtul kõlab suur estraadikontsert „Jaa-jaa-jah, kõll!“, mis pühendatud Arved Haugi 100. sünniaastapäevale. ERMi silla-alal kõlavad sellised tuntud laulud nagu „Sepa jutustus”, „Kui kõnnib mannekeen”, „Lõpp poissmeheelule!”, „Kuidas olla neiu meele järgi”, „Rahu hällilaul”. Koos Estraadiraadioga on laval Arved Haugi lapselaps Robert Linna ning Uku Suviste, Elina Martinson, Marten Kuningas ja Liisi Koikson. Kontserti juhivad näitlejad Piret Krumm ja Robert Annus ning lauludele on selleks õhtuks uued seaded teinud Tanel Aavakivi ja Priit Sootla Estraadiraadiost. Kontserdi kunstiline juht on Toomas Lunge. Pileteid saab osta ERMi kassast ja Piletilevist.

14. aprillil on muuseumipoes ja ERMi e-poes sünnipäevahinnad – kõik tavahinnaga tooted on 15% soodsamad (v.a kinkekaardid ja margid). Anu Raua ja Pille Kaleviste loodud kavandite alusel valmistatud suveniirrätikud on aga lausa 10 euro võrra taskukohasemad.

Sünnipäevanädala lõpetab pannkoogipühapäev, mis on seekord veelgi erilisem. Kui möödunud pühapäeval otsisid külalised ERMi teemapargis peidetud pühademune, siis nüüd saab aimu, mis on munaloomka ning kuidas käib munaloomkal pühademunade veeretamine. Kõik see toimub pühapäeval 12–15.

Alanud nädalal hakkab Eestis kehtima muuseumikaart. Kaardi võtab kasutusse ka Eesti Rahva Muuseum ning sellega saab külastada püsinäitusi ja nende raames olevaid ajutisi näitusi. Kaart on alates 11. aprillist müügil ka ERMi infoletis.