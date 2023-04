Maakonna terviseedendust asus sihtasutuses vedama nüüd paidelane Maive Premet. Ta on varem töötanud muu hulgas nii Paide muusika- ja teatrimajas müügitöö korraldaja kui Eesti Pagaris personalispetsialistina.

Sihtasutuse Järvamaa juhatuse liikme Siret Pihelgase sõnul on ametil täita maakonna silmis oluline roll. "Valdkond on saanud nüüd spetsialisti, kes saab sajaprotsendiliselt pühenduda Järvamaa inimeste terviseedenduse ja turvalisuse teemadele. Samuti nõuab suurt tähelepanu tegelemine inimeste vaimse tervise probleemidega, mis on ka hiljuti valminud Järvamaa terviseprofiili fookuses," selgitas Pihelgas.