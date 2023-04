Valge maja esinduspaar seadis end sisse

Et kohe üle tee asuvat algklasside maja, kus nüüd asub vallavalitsus, kutsutakse naljatamisi valgeks majaks, võib äsja saabunud paari tinglikult kutsudagi selle maja esinduspaariks. Eesti ornitoloogiaühingu lehelt saab teada, et Hariduse tänava pesa on ehitatud umbes 2012. aastal.

Toonekured tunnevad end inimeste silme all hästi, erinevalt must-toonekurest, kes inimesi pelgavad. Peale selle on nad pesapaigatruud linnud ja hõivavad uusi alasid küllaltki aeglaselt. See et esinduspaari pesa juures asub parkimist keelav liiklusmärk, pikanokalisi tiivulisi loomulikult ei sega. Harva näeb Eestis valge-toonekure pesa puu otsas. Ikka ja jälle läheb ta kergema vastupanu teed ja rajab pesa tehisalusele: elektripostile või suisa mõnele korstnale. Kui 1970. aastatel pesitses Eestis elektripostidel vaid mõni üksik paar, siis 1984. aastaks oli sinna kolinud juba 12% toonekurgedest, kirjutab eestilooodus.ee. 1990. aastate keskpaigaks oli elektripostipesade osakaal juba 41% ja 2002. aastaks olid elektripostidele kolinud rohkem kui pooled Eesti valge-toonekured Millega seda seletada?