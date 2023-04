Türi vald investeerib üle 1,5 miljoni euro

Türi Vallavalitsuse 4. aprilli istungi otsusega kinnitatud Türi Vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaanist nähtub, et korraldamisel on 12 hanget. Nendest on märtsist käimas Türi vallas jäätmeveo teenuste osutamine jäätmete kogumisel, vedamisel ja käitlemisel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuse pakkumine Türi Vallavalitsuses ning eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Villevere, Kahala, Äiamaa, Retla, Kabala ja Kurla külade piirkonda tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks.