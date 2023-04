Paides käib tormijooks renoveerimistoetustele

„Kokku esitati eile 212 taotlust mahus 104,7 miljonit eurot. Taotluste pisut suurem vastuvõtt on tavapärane praktika, sest osa taotlusi ei pruugi vastata nõuetele ning on ka neid ühistuid, kes hiljem taotlusest loobuvad, kui ehitushankes pakutud hinnad ei vasta ootustele või võimalustele. Kui vooru eelarve peaks siiski ammenduma, on võimalik seda muuta või leida muid lahendusi, sest renoveerimistoetuste kogueelarve on 330 miljonit eurot,“ kinnitas EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.