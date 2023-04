Lasteaed käis konnadel abiks

PAIde lasteaia direktor Grisly Kuuskler rääkis, et hea kolleegi Airi Lahesoo eestvedamisel on nad juba kolm kevadet käinud konni teelt päästmas. "Igal kevadel soojade ilmade saabudes hakkavad konnad talvituspaikadest kudemispaikadesse rändama ja tihtipeale on neil sellel teekonnal vaja ületada sõiduteed. Paides on meie kolleegi sõnul väga tihe konnade rändeala just Järve teel ja seal me igal kevadel kollektiiviga olemegi abis käinud," selgitas ta.