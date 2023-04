ELFi talgukontori juht Kadri Aller sõnas, et rohukonnad on juba liikvel, kuid et nemad on kiiremad liikujad, ei jää nad nii kergesti autorataste alla. «Teedel hukkuvad peamiselt kärnkonnad, kes peaksid kohe-kohe hakkama suuremate massidena liikuma,» märkis ta.