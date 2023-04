Linnavalitsus kaalub endise kaubamaja ostu

Paide linnavalitsus astub 20. aprillil linnavolikogu ette eelnõuga, millega küsib volinikelt luba omandada Järva tarbijate ühistule kuuluv endise Paide kaubamaja hoone Pärnu 2, et kohandada see linnavalitsuse ametiruumideks. Ostusumma on müüja ja ostja kokku leppinud 260 000 euro peale. Pärnu 3 maja, mis on praegune linnavalitsuse hoone, läheks tehingu õnnestumisel edaspidi müüki.