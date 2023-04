„Mikrotootjate liitumisavaldused teevad ka aastal 2023 uusi rekordeid – esimese kahe kuuga on laekunud juba üle 400 avalduse rohkem kui eelmise aasta sama perioodiga. See näitab inimeste jätkuvat suurt huvi elektritootmise vastu just enda tarbeks, mis on täna ka kõige kasumlikum“ sõnas Elektrilevi juht Mihkel Härm.