Jooksusild on puidust ehitatav kerge sild, mille kandevõime sõltub kasutatavast materjalist. Jooksusilla peamiseks plussiks on selle kiire paigaldamine. Et tulevased pioneerid saaksid aimu, mida tunneb jooksusilla abil veetakistust ületav jalaväelane, said kursuslased silla tugevust ka ise kontrollida.

Järvamaalt pärit ohvitser, kapten Lauri Mäepalu Pioneeripataljonist on varasemalt Järva Teatajale selgitanud, et jooksusillad leiavad kasutust erinevate veekogude, ennekõike jõgede ületamisel. „Jooksusilla paikapanemine käib selliselt, et sõidame kummipaadiga üle veekogu ja tõmbame julgestustrossi üle. Sild ise koosneb aga moodulitest, mida siis järjepanu paika paneme,” selgitas ta. „Selline ülepääs on mõeldud ennekõike jalaväeüksustele, kuid, et meil jalaväeüksuseid kaasas ei ole, siis oleme ise need, kes lähevad ka üle silla.”