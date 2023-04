Asjatundja õpetab harrastajad õigesti jooksma

Koolituse läbiviija, Türi Maratoni üks korraldajaid, Vello Lillipuu ütles, et lisaks õigele jooksutehnikale kavatseb ta osalejatele selgitada soojenduse vajalikkust, pulsi jälgimist jooksu ajal, piisavas koguses vedeliku tarbimise olulisust ning riiete ja jaltsite valikut. "Kõik need komponendid teevad jooksu nauditavamaks ning aitavad paremale sooritusel omal moel kaasa," selgitas ta.

Vello Lillipuu ise on aastaid tegelenud kesk- ja pikamaajooksmisega ning koolitanud end sedavõrd, et oma kogemusi ja teadmisi ka teistele jagada. Ta on jooksuvõistlustel sageli täheldanud, et inimesed jooksevad valesti ning teevad sellega sportimise endale palju raskemaks. "Seepärast tahangi jooksuharrastajaid aidata. Muidu võib juhtuda, et mõni annab alla teadamata, et tegelikult saab ka lihtsamalt ja paremini," lausus ta.