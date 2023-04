Pipi-Liis Sie­mann ütleb, et hinnatase on riigikogu kohvikus veidi kallim ja einelauas kuuldavasti odavam, nii on kolleegid tutvustanud. Sel nädalal sõi ta kohvikus ühe hommikusöögi: omleti salatiga ja maksis selle eest 3.90 eurot. Lisaks kohv ja saiake, kumbki kolm eurot. Toidukarpi x seega kaasa võtma ei pea.

Foto: Dmitri Kotjuh