Sõdurite hauast leiti Lätist pärit naise säilmed

1966. aasta 9. juuli on Türil väga pidulik päev. Läbi linna venib peaaegu kilomeetripikkune auto- ja inimkolonn keskväljakult Särevere poole. Sõjaväelased, pioneerid, sõjaveteranid, nomenklatuuri esindajad. Kantakse pärgi, lillekimpe. Eriskummaliseks teevad rongkäigu 25 veoautot GAZ-53, mille langetatud portedega kastid on kaetud punase kangaga. Iga masina koormaks on kaks punasesse riidesse mähitud sarka – kokku 50 puusärki.