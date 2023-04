ÕPPUS ⟩ Koerus läks ulatustlikuks evakuatsiooniks

„Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise plaan on Päästeameti ja kaasatud asutuste kokkulepe, mille põhjal kasutatakse olemasolevaid võimeid ja ressursse ulatusliku evakuatsiooni ettevalmistamiseks, läbiviimiseks, juhtimiseks ja lahendamiseks hädaolukorras või selle ohu korral. Kaitseliidul on koostööpartnerina selles oma roll ja tegevused, mida seekordsel õppusel läbi harjutatakse“, ütles evakuatsiooniõppuse juht, Naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa.

Õppuse raames harjutatakse evakuatsioonirühmade protseduurilisi tegevusi evakuatsioonipunktide ülesse seadmisel, töös hoidmisel ning töö lõpetamisel. Põhiline eesmärk on rühmadel evakueeritavate vastuvõtmine ning käitlemine evakuatsioonipunktides. Harjutatakse rühmade omavahelist koostööd ja info liikumist läbi etteantud stsenaariumide. Õppusele on kaasatud koostööpartneritena Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, kohalikud omavalitsused ja Kaitseväe ajateenijad. Kokku osaleb õppusel ligi 500 inimest. „Sellises mastaabis õppus on Kirde maakaitseringkonnas esmakordne. Saame läbi harjutada 300 evakueeritava vastuvõtmist neljas erinevas evakuatsioonipunktis, harjutame veel ühe evakuatsioonipunkti sulgemist ning evakueeritavate laialisaatmist teistesse evakuatsioonipunktidesse. Õppus saab kindlasti olema väljakutsete rohke“, ütles Aili Ehamaa.