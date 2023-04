Isetehtud paatidega mindi veematkale

15. aprillil pani 11 osalejat ennast taaskord proovile Ambla jõel adrenaliinirohkel matkal. Kuigi vesi ja ilm olid veel külmad, siis osalejaid see ei heidutanud ning matk oli meelelahutuslik, parajalt ekstreemne, kuid samas ka väärt kogemus. Seekord juba neljandat korda toiminud lohv oli meelitanud vaatama ka palju inimesi. "Eks tavaliselt inimesed väga kokku ei saagi, kuid sellise ürituse ajal ka enda inimesed tulevad vaatama ja teistele kaasa elama," selgitas korraldaja Kristin Kaimer. Ta lisas, et ametlikult üritusena on see neil juba neljas kord, kuid tegelikult on ka varem kevadeti seltskonnaga jõel lustimas käidud.