Lisandus veel üks postipaki kättesaamise võimalus

Tänavu ehitab Venipak Eestis välja 150 pakiautomaadist koosneva võrgu, märtsis alustas Tartus tööd kuus esimest nüüdisaegset pakiautomaati ja sel kuul jõudis esimene Türile. Kuigi Järvamaa automaat on võrreldes Tartus avatutega veidi väiksem, see on vähemate kappidega, on see siiski uudse lahendusega. Venipaki automaadid on Eestis esimesed, kust inimesed saavad paki kätte kontaktivabalt.