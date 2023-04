Saksamaal Frankfurdi lähedal elav Enno selgitas, et tema praeguse elukoha juures kasvab puuvõõrikuid palju ja kohati on puud neid paksult täis. «Seepärast tean hästi, milline see välja näeb, ja tundsin ära, kui autoga sõites juhuslikult puu latva silmasin. Aga olin ikka äärmiselt üllatunud, et nii kaugel põhjas kasvab,» selgitas ta.