Keskkonnaamet jätkab kormoranimunade õlitamise ja lindude heidutamisega

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et halduskohus otsustas, et esialgne õiguskaitse taotlus ehk lubade kehtivuse peatamine ja õlitamise keelu seadmine ei ole põhjendatud ning Keskkonnaamet saab nende tegevustega sel kevadel edasi minna. „Kormoranimunade õlitamist alustavad kalurid plaanipäraselt aprilli lõpus ja mai alguses. Algselt planeeritud 13 laiu asemel õlitatakse kormoranide mune 10 laiul. Andmed täpsustusid ning selgus, et neil kolmel laiul, kus õlitamist ei toimu, oli kormoranide osakaal teiste lindude hulgas väiksem kui 90%, mis oli kormoranimunade õlitamiseks Keskkonnaameti lävend,“ selgitas Vakra.