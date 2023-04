Paide Rally leidis nimisponsori

Paide Rally korraldaja Alari Lunts tundis heameelt selle üle, et Paide Masinatehas ja ralli meeskond on oma jõud ühendanud. "Mõlema osapoole suunaks on ju tehnika, masinad ning Paide linna hoidmine maailmakaardil," märkis ta.

OÜ PMT juhatuse liige Jaan Meikup ütles: "Kuigi ajad on väga keerulised, tuli minu otsus kiiesti. Paide Rally-l osalejad, nii sõitjad kui vaatajad, on tehnika huviline seltskond ja see on see, mis meid seob. Kuna tegemist on kohaliku üritusega, mis eelmisel aastal hästi õnnestus, siis pidasin õigeks võistlust toetada. Paide Rally on hea võimalus kus Paide Masinatehas saab tutvustada oma kaubamärki Humus."