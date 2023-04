PILDID ⟩ Järvamaa lõõmas jälle kulupõlengutes

Inimene oli väidetavalt teinud vannis lõket, kuid see jutt ei vastanud ilmselt tõele, sest päästjad leidsid sündmuskohalt mitu lõkkekohta. Tuletegijale selgitati, kui oluline on puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivanud heinast ning teha tuld tuulevaikse ilmaga, et sädemed ei lendaks laiali. Kindlasti peavad lõkke juures olema esmased kustutusvahendid: ämber veega või tulekustuti.