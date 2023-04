Paides peetakse laupäeval maha põnev loeng

Loengu lektoritest:

Ringo Ringvee (s. 1968) on Helsingi ja Tartu ülikoolides õppinud usuteaduse doktor. 2011. aastal kaitses Ringvee Tartu Ülikoolis oma doktoriväitekirja "Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991–2008." Alates 1998. aastast on ta õpetanud religiooniga seotud õppeained erinevates Eesti kõrgkoolides (sh Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias) ning pidanud religiooni käsitlevad ettekandeid konverentsidel ja seminaridel nii kodu- kui välismaal. Ühtlasi on Ringo alates 1998. aastast siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik.

Pärtel Preinvalts (s. 1983) on Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri teabebüroo vanemkomissar, kes on viimase dekaadi jooksul rändest tulenevate ohtudega korduvalt silmitsi seisnud. Pärtel on juhtinud Harku kinnipidamisasutust, töötanud Türgis rände sideohvitserina ning loonud koostöövõrgustikku rändepoliitikaalaste tegevuste tõhustamiseks. Ta on spetsialiseerunud radikaliseerumisega seotud rändepoliitika teemadele (sh ennetustöö).