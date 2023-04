GALERII ⟩ Kabala mõisa seintelt tulid välja 19. sajandi lõpust pärit maalingud

„Kuigi näha polnud just palju, oli tähelepanelik silm – kooli töötaja Siret Õitspuu, kes esimese lihtsama remondietapi käigus kooruvaid 1990-ndate värvikihte pahtlilabidaga maha lükkas – avastanud heledalt krohvilt mõned tumepunased triibud ja pisut kaarjat lehemotiivi. Kui samalaadne leid järgnes ka kõrvalseinal kahe akna vahel, oli selge, et tegu pole juhusega. Remonditegija hea vaist ütles talle, et siin on peidus mingi oluliselt suurem väärtus kui vaid plaanitava remondi uus ja säravvalge värvikuub,” kirjeldas ta. „Kabala koolimaja on varemgi põnevaid üllatusi pakkunud ja heaperemeheliku omanikuna on kool restaureerinud kaunid kahhelahjud, pakkunud külalistele imetlemiseks põnevad aaderdatud seinapaneelid, kunagiste omanike vapid, meisterlikud marmoreeringud, pooleteise sajandi tagused küttepuude- ja toiduliftid ning isegi üliharuldase käimlakapi. Nii tekkis ka äsjaleitud võimalike maalingute puhul kohe küsimus, kas need ainult dokumenteerida ning jätkata kaasaegse remondiga või sarnaselt Paide riigigümnaasiumi hoones eksponeeritud August Roosilehe malinguga siingi püüda seinakaunistused välja puhastada.”