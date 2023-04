Paide ja Türi korraldavad ühise triatloni

Pühapäeval toimub Türi ja Paide ühine traditsiooniline kevadtriatlon. Alade hulka kuuluvad 300 meetrit ujumist Türi ujulas, 12,8 kilomeetrit rattasõitu Türilt Paidesse ning kaks kilomeetrit jooksu Paide linnastaadioni ümbruses. Võistluse ühe korraldaja Liisa Gritšenko sõnul on tänaseks end triatlonile kirja pannud paarkümmend spordihuvilist ning viis võistkonda. "Kogemus näitab, et aktiivne registreerimine toimub ka enne võistlust kohapeal. Nii et poolsada võistlejat tuleb ilmselt taas kokku," prognoosis Gritšenko.