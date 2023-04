PRIAle esitas loomakasvatuse otsetoetuste taotluse 2076 klienti

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul saab öelda, et uue programmperioodi avapauk on antud. Ta lisab: „Esimesed uue perioodi toetuste taotlused on vastu võetud. Hea meel on tõdeda, et lisaks piimalehma ning ute ja kitse kasvatamise toetamisele oli üle mitme aasta taas võimalik taotleda ka ammlehma kasvatamise otsetoetust. Suur huvi loomapidajate konkurentsivõime tõstmiseks mõeldud toetuste taotlemise vastu näitab ilmekalt nende vajalikkust.“