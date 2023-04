Kevadel alaku uus elu ka vanadel asjadel

Paide uuskasutuskeskusel Rüütli tänava endises apteegilaos on seitsmes tegevusaasta ning poeketi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Esme Kassaku hinnangul läheb kauplusel hästi. «Aastate jooksul on nii järvakad kui ka inimesed üldiselt palju teadlikumaks saanud, et oma vanu asju ei pea ära viskama, vaid võib tuua meile. Meie anname asjadele uue elu,» lausus ta.