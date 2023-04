Linnameeskonna juubelimäng lõppes õnnetult

Paide linnameeskonna peatreener Karel Voolaid ütles mängu järel, et meeskond suudab luua küll väravavõimalusi, kuid nende mitte ära kasutamine tekitab meestes ebakindlust. «See pärsib meie mängu ja meestel lähevad ninad norgu,» ütles ta. «Pean treenerina leidma lahenduse, kuidas enesekindlust taastada. Selge on see, et ründemängu toidavad alati õnnestumised ja väravad.»