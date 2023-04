Võsujalm märkis, et on imekspandav, et juba kolmandat aastat järjest reageerib metsloomühing teatele, et üks õnnetu händkakk on keset Tartu linna päise päeva ajal varestelt peksa saanud. "Täpselt samas kandis, kus ennemgi meid oli kutsutud," sõnas ta.