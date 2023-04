Keskkonnaagentuuri tuleohukaart näitab, et pea tervel Eestimaal, sealhulgas Järvamaal on praegu suur tuleoht. Kaks maakonda, Läänemaa ja Raplamaa on muutunud sellel kaardil valdavas osas punaseks, mis tähistab viiendat klassi ehk äärmiselt suurt tuleohtu.