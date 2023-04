Rapla rallile on juba registreerunud üle poolesaja võistluspaari

Kaido Vilu, Rapla ralli võistluse direktor: „Võrreldes eelmiste aastatega, mil kehtisid COVID-piirangud, oleme täna paremas seisus. Tänaseks on meil ettevalmistustöödest suurem osa tehtud, jäänud on vaid mõned pisiasjad. Varasematest kordadest saadud kogemus on meid palju aidanud. Katsete osas on plaanis nii uut kui ka vana. Võistluse hoolduskeskus asub sarnaselt möödunud aastaga Raplas Tallinna maantee ääres ja ava- ja lõpupoodium Rapla Kultuurikeskuse kõrval. Loodame, et starti tuleb üle 100 auto. Kõikide võistluspaaride vahel loosime välja haagise ja mitmeid eriauhindu. Tahame taas teha korraliku ralli, kus on palju osavõtjaid, pealtvaatajaid ja et ka ilm oleks hea!“