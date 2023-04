Nädala jooksul lisandus 202 gripi ja 1726 COVID-19 juhtu

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas viimastel nädalatel gripi tõttu haiglaravi 26 patsienti. Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1247 inimest. Neist 68,4% on olnud üle 50aastased, kuni 4aastased lapsed moodustavad 16,2%. Viimastel nädalatel kasvas hospitaliseerimisvajadus 5-9aastaste laste seas. Gripi tõttu hospitaliseeritute arv püsib stabiilsena eelmise nädalaga võrreldes, kuid põhitrend on aeglases languses. Viirus levib edasi lainetena, oluliste suurenemisteta või vähenemiseta. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 61 inimest vanuses 9-97.