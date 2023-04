Paide gümnaasiumi abiturientidel oli täna viimane koolipäev, mis lõppes nagu ikka meeleoluka tutipeoga, noortel jalas traksipüksid või valged põlvikud ning käes veepüstolid. Paide gümnaasiumile on see viies lend. Kooli õppejuhi Kersti Viilupi sõnul on tegemist kooli lühikese ajaloo ühe stabiilseima lennuga, samuti on alust oodata keskmisest suuremat medalisadu.