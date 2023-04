Järvamaa kollektiividest on nimekirjas Meite lapse pillituba ja Meite ukulele, Paide Hammerbecki põhikooli kõlaorkester ja PAMTi Pillijad ning Retla-Kabala kooli ukuleleansambel.

Rahvamuusikapeo üldjuht Juhan Uppin ütles, et liigijuhid olid ettemängimistel positiivselt üllatunud, kuna noored muusikud mängisid üldjoontes väga hästi. “Iga eelproov oli nagu väikene kontsert, sest kõik kollektiivid kõlasid omamoodi ja samade lugude esitusviis oli erinev. Oli ka tõeliselt erilisi ja loomingulisi esitusi.” Ta lisas, et noortel on parajalt nõudlik repertuaar hästi omandatud ja tänada tuleb õpetajaid ja juhendajaid, kes neid sel teekonnal abistasid.