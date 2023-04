Kaitseväe suurõppus Kevadtorm põikab taas Järvamaale

Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohi seda mingil juhul ise puutuda. Sellises olukorras teavitage leiust kohe õppusel osalejaid ja häirekeskust telefonil 112.

Masinate liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kui on võimalus, et valjud helid võivad häirida lapsi või koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimaluse korral õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust. Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja häirida nii vähe kui võimalik tavapärast argielu.