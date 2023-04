Järvamaa laulu- ja tantsupeoni «Hingesugulane» on jäänud veel veidi rohkem kui kuu aega. Laulupeo muusikajuht on tänavu Türilt tuule tiibadesse saanud Külli Kiivet, kelle Eesti kooriühing on kuulutanud aasta dirigendiks. Lisaks Järvamaa peole ootab Kiivetit suvel ees noorte laulupidu, kus tal on vastutusrikas roll – ta on neidudekooride liigi üks dirigente. Enne seda astub noor ja särav koorijuht dirigendipulti 28. mail Paide Vallimäel, et juhatada Eesti koorimuusika üht märgilisimat teost.