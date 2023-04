Sel nädalavahetusel jätkavad päästjad Lääne regioonis lõkkepatrullidega

Seoses ilmaprognoosi, tuleohuga looduses ning viimasel ajal sagenenud maastikutulekahjude tõttu teevad Lääne päästekeskus päästjad vahemikus 21.-23. aprill 2023 operatiivennetust. Päästemeeskonnad patrullivad oma väljasõidupiirkondades, et veenduda lõkketegijate ja grillijate ohutusnõuete täitmises, ning jälgivad kulupõletamise keelust kinnipidamist. Lõkkepatrullide eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning neid nõustada, kuidas teha ohutult lõket ja grillida, ning juhtida tähelepanu ka esmastele tulekustutusvahenditele, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida.